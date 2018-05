Dans les coulisses des Grands 8 : du parc Astérix aux usines qui les imaginent

Les montagnes russes sont nées à Saint-Pétersbourg il y a plus de trois siècles. Aujourd’hui, pour ne pas lasser les amateurs de grands frissons, les parcs sont à l’afflux de toutes les innovations qui pourraient encore accroître les sensations de vertige, de peur et de plaisir. Des monstres de technologie qui demandent un entretien quotidien et minutieux, pour ne pas mettre en jeu la vie de leurs passagers.





