SEPT À HUIT LIFE - La famille récup'

DÉBROUILLE - Morgane et Patrick sont ce qu’on appelle des « glaneurs ». Parents de 7 enfants, ils fouillent tous les jours en famille les poubelles de la zone commerciale proche de chez eux. Et y trouvent des trésors. Vêtements neufs, produits d’hygiène et aliments parfaitement consommables. Des invendus dont se débarrassent les magasins et qui permettent à cette famille de boucler son budget, très serré depuis que Patrick a perdu son emploi.