Quand l'huissier frappe à la porte

Quand ils frappent à votre porte, c’est rarement une bonne nouvelle. Menace de saisie du mobilier ou d’un véhicule, menace d’expulsion du logement, telles sont les armes des huissiers pour vous obliger à rembourser vos dettes.





De plus en plus fréquemment, les débiteurs se révèlent être des personnes qui bien que travaillant n’arrivent plus à payer leurs mensualités suite à un accident de parcours.