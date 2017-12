SEPT À HUIT - "Si je tombe, je me relève" : après sa greffe de rein, la leçon de vie d'Imad, l'enfant malade

"J’étais un peu triste, mais je combats, je lâche rien, assure courageusement le petit garçon qui voyage entre l'Algérie et la France depuis plusieurs années maintenant. "J’avais des ganglions à côté de l’estomac et les médecins ont dit qu'il pouvait s'agir d'une petite tumeur. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être me faire une chimio, mais ce n’est pas grave. Je combats". "On te dit le mot tumeur et tu n’as pas peur ?", lui demande alors le journaliste. "Non, il ne va pas me tuer le mot tumeur", répond-t-il simplement.





Quand ses parents sont inquiets, c'est "toujours lui qui les rassure". "Je disais à mes parents que tout peut m’arriver, mais que je combats, confie Imad. Ce n’est pas grave car je suis entre de bonnes mains. L’hôpital est très bien, j’ai des copains".