SEPT À HUIT - Un été à Biarritz, suivez le guide !

VACANCES - A la fois chic et sportive, Biarritz est une destination de vacances prisée sur la côte atlantique. Ses vagues attirent les surfeurs, sa gastronomie les gourmets, et son palace construit à la demande de Napoléon III pour l'impératrice Eugénie séduit les touristes russes et américains. L'été, Biarritz s'essaie même aux fêtes en plein air avec DJ, pour se donner un petit air de Californie.