Serge Dassault, un capitaine d'industrie

À la tête de la quatrième fortune du pays, Serge Dassault est mort d'une crise cardiaque à son bureau sur les Champs-Élysées ce lundi 28 mai. Son nom était connu dans le monde entier et il ignorait le sens du mot "retraite". Ce grand industriel avait eu la lourde tâche de succéder à son père, Marcel Dassault, un génie de l'aéronautique. Le groupe, qui est l'un des leaders mondiaux de l'aviation d'affaires, emploie près de 12 000 personnes. Pour l'un des fils Dassault, l'héritage n'est pas menacé.



