Service national universel : A quoi pourrait-il ressembler ?

Dans le Finistère, les étudiants interrogés sur l'introduction du service national universel voulu par le président français ne disent pas non. Cependant, les contours du projet sont encore flous, notamment en ce qui concerne la durée et la tranche d'âge. Le caractère obligatoire et non suggéré fait aussi réagir. Les plus anciens, eux, trouvent que les jeunes consacrent une partie de leur temps à la collectivité comme à l'époque du service militaire. Emmanuel Macron a confié cette mission d'études à des experts.



