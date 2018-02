Service national universel : il sera "obligatoire", précise le gouvernement

C'est une promesse de campagne qui devrait prochainement devenir une réalité. Le "service national universel" sera "obligatoire", a affirmé mardi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Une officialisation destinée à couper court aux questionnements sur le sujet, récurrents ces derniers jours.





"Il concernera toute la classe d’âge et il sera obligatoire", a déclaré M. Griveaux sur Radio classique et Paris première. Avant de préciser : "Le moment que représentera ce service national universel, c'est un moment de rencontre entre la jeunesse de notre pays et la nation, et en partie son armée, mais ça peut être aussi un engagement civique, comment est-ce qu'on donne de son temps utilement à la nation".