Service national universel, un mois obligatoire

Les contours du SNU seront dévoilés mercredi 27 juin en Conseil des ministres. Il se découpera en deux phases, dont une première obligatoire pendant un mois vers 16 ans, pour les garçons et les filles. Puis, une deuxième qui serait proche de celle du service civique, comme l’aide aux personnes âgées ou handicapées. Cette mission serait rémunérée, sur la base du volontariat, et pourrait durer entre trois et six mois pour les moins de 25 ans.



