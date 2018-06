Seuls 10% des logements neufs accessibles aux personnes handicapées ? La secrétaire d'Etat Sophie Cluzel calme le jeu

Plusieurs questions se posent toutefois. Qui paiera les travaux en cas d'évolution ? "Dans le logement social, ce sont les bailleurs, assure la secrétaire d'Etat. Dans le logement privé, ce sont les propriétaires". Le cabinet de la ministre précise que des aides seront disponibles : le crédit d'impôt jusqu'à hauteur de 25% et des financements de l'Agence nationale de l'habitat.





Et quel est le but de cet article de loi ? "Pouvoir construire plus vite car les personnes handicapées sont comme les autres et ont besoin de logement", estime Sophie Cluzel.





Et de conclure : "Le défi de la société inclusive dans l’habitat porte beaucoup sur l’action à mener sur le parc de logements existants". "Le neuf ne représente que 1% du stock annuel de logement."