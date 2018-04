Sevran : les habitants attendent beaucoup du plan banlieues

Occupée par près de 50 000 habitants de multiples nationalités, la commune de Sevran (Seine-Saint-Denis) se trouve à vingt kilomètres de Paris. À cause de l'image de la ville, qui est souvent négative, les élus et les habitants souffrent. Les chiffres sont là : 17% de chômage à Sevran, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. Pour les jeunes, c'est même 35%.



