1/3 des Français ont déjà eu des relations sexuelles avec un(e) collègue

La moitié des hommes (53%) et un tiers des femmes (30%) ont déjà fantasmé sur une personne de leur entourage professionnel, quelles que soient leurs positions dans l’entreprise (dirigeants, collègues, stagiaires notamment). Si les hommes ont donc davantage tendance à se laisser envahir par des pensées érotiques que les femmes, selon cette étude c’est sans doute parce que "dans le monde du travail, la ségrégation sur l’apparence s’effectue généralement plus envers les femmes que les hommes souscrivant aux stéréotypes morphologiques dominants", explique le directeur du pôle Genre, sexualité et santé sexuelle de l’institut de sondage. Ainsi, celles-ci constituent sans doute d’autant plus des objets de désir qu’elles sont soumises "à une plus forte sélection et à une plus forte pression à paraître sous leur meilleur jour".