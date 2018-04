L'industrie textile parmi les plus polluantes du monde : guide pour un dressing super éco-responsable

Un quart de la production mondiale des fibres textiles provient du coton. Sa culture nécessite beaucoup d’eau, de soleil… et de pesticides. "Environ 25 % de tous les pesticides et 10 % des engrais utilisés dans le monde sont destinés à la culture du coton", indiquait en 2010 Marek Weltrowski, chimiste spécialisé en textile, dans l'ouvrage collectif L'Éthique de la mode féminine. Alors pour éviter de puiser de façon excessive dans les ressources de notre planète, le mieux est d'abord d'opter pour des pièces composées fibres recyclées. Cela permet d'optimiser davantage la production de coton.





Dans un guide intitulé Le revers de mon look, l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie (Ademe) conseille d'autre part de privilégier l’achat de vêtements en lin ou en chanvre, moins gourmands en eau. Pour Thomas Huriez, fondateur de la boutique de vêtements écologiques et équitables Modetic et de la marque de jeans Made in France 1083, les choses sont pourtant plus compliquées que cela. "Choisir un vêtement en lin, ça ne veut rien dire. Parce que le lin qui n'est pas bio consomme quand même des pesticides. Et s’il est cultivé en Chine, on ne sait pas comment c’est fait, si c’est du commerce équitable, comment il est teint…", affirme-t-il.