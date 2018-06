Short cycliste, sac filet : quelles sont les tendances insolites de cet été ?

L'année dernière, les claquettes et le sac banane avaient fait leur grand come back. Encore plus original, on vous propose maintenant d'associer les deux avec les claquettes-banane (SI SI). Le concept a été inventé par Nike. Grâce à la fameuse marque à la virgule, vous pourrez bientôt ranger vos clés ou votre porte-monnaie au niveau de vos pieds ! Certes pratique, mais vraiment de bon goût ? On vous laisse juge dans la vidéo ci-dessus !