"Si j'y retourne, je me flingue" : derrière la hausse des arrêts-maladie, le malaise croissant auquel les médecins font face

Face à cet environnement, chacun réagit différemment. "Quand les gens sont un peu fragiles, ils craquent très vite ; ceux qui sont moins fragiles tiennent plus longtemps, mais à un moment, l’être humain a des limites", analyse-t-elle. Et ce burn-out touche tous les âges. "Mais j’ai aussi l’impression de voir chez les plus de 55 ans une tranche de population qui s’effondre. Ils ont connu un autre monde, un autre mode de management, et ne se retrouvent plus dans cette façon de fouetter des gens un peu fatigués, ils ne supportent plus cette pression de petits chefs leur demandant d’atteindre des objectifs inatteignables, ils sont fatigués et se reconnaissent plus. Ils disent, ça suffit."





Les médecins font donc tampon. Mais combien de temps ? "On peut toujours sensibiliser les médecins à faire mieux, mais les accuser des dérives ce n’est pas possible", estime le docteur Ortiz. Il dénonce : "Cette pression qui touche le monde du travail, touche aussi les médecins. A force, beaucoup déplaquent." Le docteur Bayart évoque même "un certain nombre de suicides, non négligeables" en milieu hospitalier et généraliste.





La solution à tout ça ? "On pourrait envisager un système comme dans certains pays, où le médecin généraliste va faire un arrêt de travail sur quelques jours et le renouvellement et le prolongation se fait à l’initiative du médecin-conseil de la CPAM", lance le docteur Bayart. Une solution pour montrer la bonne volonté des médecins traitants. Mais le véritable écueil est derrière : "Si on arrivait à reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel comme maladie professionnelle, qu’il soit identifié et nommé, cela permettrait une vraie prise de conscience", estime-telle. "Dans une entreprise où la moitié des arrêts maladies des salariés sont liés à une asthénie, on verrait très bien qu’il y a un problème. Et si c’était à eux de porter le chapeau ?"