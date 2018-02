Si nuls et si bons à la fois : comment expliquer le paradoxe français en mathématiques

Comment expliquer cette apparente contradiction ? Que faire pour l’enrayer ? Comment améliorer la situation ? Aux yeux des mathématiciens et des spécialistes de l’éducation, le problème proviendrait surtout de l’approche culturelle de l’algèbre, de la géométrie et autre arithmétique. "On a, en France, un système éducatif très élitiste. Il est donc assez normal de former de bonnes élites alors que les citoyens dans leur ensemble ne reçoivent pas la même qualité de formation", souligne ainsi Ghislaine Gueudet, professeure en didactique des mathématiques, pour qui "le système d’enseignement des maths dans les classes préparatoires françaises est tout simplement excellent." Une excellence qui tranche avec la faiblesse manifeste des jeunes élèves du pays.





"C’est une question de moyens et d’apprentissage des mathématiques aux professeurs", juge Sylviane Schwer, mathématicienne et professeure à l’université Paris 13. "Le problème n’est pas nouveau, mais les enseignants du primaire et du secondaire ne disposent que d’une formation minimale aux mathématiques. C’est pourtant dès ces premières années que tout se joue pour les enfants. Si l’on n’a pas le niveau de base, on est perdu en arrivant au lycée." Des conclusions auxquelles sont également arrivés Cédric Villani et Charles Torossian : leur rapport préconise d'intégrer dès 2018 un volume renforcé d'enseignements dédié aux disciplines fondamentales, dont les mathématiques, à la formation initiale des instituteurs tout en développant aussi la formation continue.