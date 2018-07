Sida : un vaccin contre le VIH testé sur 2600 femmes, "c'est peut-être une avancée phénoménale"

D'ailleurs, les premiers résultats en conditions réelles ne sont pas attendus avant 2021 ou 2022. En attendant, l'étude publiée samedi rapporte les résultats d'un test chez 393 adultes en bonne santé, séronégatifs, âgés de 18 à 50 ans en Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Thaïlande et aux États-Unis. Certains ont reçu l'une des combinaisons vaccinales possibles ou un placebo, via quatre injections en 48 semaines.





Ces combinaisons étaient faites de différents types de virus VIH, rendus suffisamment inoffensifs, avec l'espoir de provoquer une réponse immunitaire. Or celle-ci a été "robuste", s'est félicité le Pr Barouche. Parmi les participants, cinq ont montré des effets indésirables, comme des douleurs abdominales, une diarrhée, des vertiges ou des douleurs au dos.