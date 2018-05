Siège auto, lunettes anti-fatigue, capteur d'usure : 3 innovations pour améliorer la sécurité sur la route

Les voitures dans lesquelles nous roulons sont plus sûres que celles de nos parents. Et c'est grâce à l'innovation. Parmi les outils de protection que nous connaissons, dont la ceinture de sécurité ou les airbags, d'autres dispositifs plus ingénieux ont été mis au point par les industriels.





La marque Bébéconfort a mis au point un siège auto équipé de petits airbags placés dans les sangles. Lors des phases de tests, il apparaît que la tête de l'enfant est ainsi mieux protégée. "On a pu prouver par des études sur ce banc d’essai qu’on réduisait de 50% les tensions au niveau des cervicales et du cou", nous affirme le président de la branche Europe, Charles de Kervénoaël. Cette innovation française est vendue dans les 650 euros, soit 25% de plus qu'un siège classique.