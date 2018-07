Simone Veil : l'hommage populaire

Rarement une panthéonisation avait fait autant l'unanimité dans la classe politique, mais aussi parmi les Français. En effet, des milliers d'anonymes ont assisté ce dimanche 1er juillet 2018 au passage du cortège de Simone et Antoine Veil. Ils ont accompagné leurs cercueils sous les applaudissements. En fin d'après-midi, le public a pu se recueillir à l'intérieur du Panthéon. Beaucoup se sont souvenus de la vie d'engagements et de combats menée par l'ancienne ministre de la Santé.



