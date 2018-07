Simone Veil, un personnage très populaire

Les hommages à l'égard de Simone Veil ne cessent de se multiplier. Des artistes de rue parisiens ont lancé une initiative "Merci Simone" pour continuer à faire vivre les combats de l'icône française pour les femmes et pour la paix. Plusieurs d'entre eux, ainsi que des milliers d'anonymes, se sont réunis devant le Panthéon pour lui rendre un hommage vibrant et saluer son engagement.



