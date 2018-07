Simone Veil : une grande dame entre au Panthéon

Un an après sa mort, Simone Veil a rejoint les grands noms de l'histoire de notre pays. Accompagnée de son mari, cette figure politique et idéologique du XXe siècle reposera désormais au Panthéon. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 1er juillet 2018. Extrêmement émouvante, elle a aussi été riche en symbole. En effet, le chemin menant à la nécropole nationale a été drapé d'un tapis bleu, aux couleurs de l'Union européenne. Une Europe dont Simone Veil avait été "une combattante", selon Emmanuel Macron.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.