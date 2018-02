Singes forcés à respirer des gaz diesel : ces autres animaux insoupçonnés des tests en laboratoire

Difficile à concevoir. Des singes ont été utilisés pour tester les effets du gaz d'échappement de moteurs Volkswagen et d'autres constructeurs allemands. Le scandale, désormais appelé "Monkeygate" a provoqué une indignation planétaire et des sanctions au sein du groupe automobile. Il révèle pourtant une pratique pour le moins méconnue : les souris, rats , et autres rongeurs sont loin d'être les seuls animaux utilisés pour les tests en laboratoire. Et la France ne fait pas exception. Dans l'Hexagone, plus de trente espèces différentes d’animaux sont mises à disposition des laboratoires, y compris des grands mammifères.