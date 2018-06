Sinistres en Haute-Loire : les travaux de réparation vont commencer

Plusieurs centaines de communes dans la Haute-Loire ont été durement touchées par les orages, ce qui rappelle aux habitants de Landos, en Haute-Loire, les dégâts de celui de 2017 qui ont laissé des traces. D'ailleurs, les travaux de rénovation n'ont fait que commencer. Heureusement, les assurances, les collectivités et l'Etat prendront en charge intégralement les réparations, ce qui allège grandement les charges de la localité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du vendredi 15 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.