"Mais à partir de quelle altitude c’est, la Haute-Savoie ?" : le best-of des perles entendues sur le télésiège

Tout est parti d’une discussion entre copains. En 2013, Léo, Noé et Maxence, deux frères et leur ami d’enfance originaires de Haute-Savoie, décident de créer une page Facebook compilant les anecdotes entendues, ou qu'on leur a rapportées, sur les télésièges. "On en a accumulées beaucoup dans notre jeunesse et on s’est dit que ce serait dommage de les oublier. Au début, cette page Facebook, c’était surtout un pense-bête", nous explique Maxence. Mais le pense-bête a déclenché une avalanche de réactions - ou fait boule de neige, pour les amateurs de métaphores alpestres - : " Les gens se sont tout de suite approprié la page et ont commencé à nous envoyer leurs propres expériences".

Un Français s’adresse à l’anglaise à côté de lui : - "Hi ! How are you ? What a good day, isn’t it ?" - "Sorry, I don’t speak French ? Do you speak English ?" Sur un télésiège d’Avoriaz