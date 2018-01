Ski : Qu'est devenu Franck Piccard, premier champion olympique de ski en 1988 ?

Les Saisies se trouvent à 1650 mètres d'altitude et abrite la station de ski familiale par excellence. Franck Piccard y est né et y habite encore 50 ans plus tard. Il gère un hôtel et le magasin de sport familial : Piccard sports. Dans le sous-sol du magasin sont entreposés de précieux objets, ses médailles d'or et de bronze du championnat olympique de l'époque. Les pistes de ski ont été retravaillées depuis, mais elles restent un domaine où il fait bon s'amuser.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.