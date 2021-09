Smic revalorisé : une hausse historique depuis le début du quinquennat ?

SOCIAL - Alors qu'une hausse de 35 euros bruts du Smic est prévue le 1er octobre, Emmanuel Macron a évoqué une évolution record des rémunérations sur les petits salaires depuis le début de son quinquennat. "170 euros" mensuels en plus ? On fait le point sur les chiffres.

Énergie, essence, produits alimentaires... Plusieurs postes de dépenses ont augmenté au cours des derniers mois, des hausses qui fragilisent directement les ménages les plus pauvres. Une situation que le président de la République a abordé jeudi lors d'un déplacement aux Rencontres de l’Union des entreprises de proximité. Dans son discours, il a insisté sur l'action du gouvernement pour soutenir les bas salaires, se félicitant de "la plus grande politique de notre histoire d'augmentation de la rémunération au Smic". Une progression estimée à "plus 170 euros par mois" par Emmanuel Macron.

Cette déclaration est intervenue au lendemain d'une annonce concernant la revalorisation du Smic : au 1er octobre, celui-ci passera en effet de 10,25 euros bruts par heure à 10,48 euros. Soit 35 euros bruts d'augmentation par mois. Lorsque l'on se penche en détail sur les chiffres, on observe que le gouvernement actionne une multitude de dispositifs pour soutenir les pouvoir d'achat des salariés au Smic... Sans pour autant agir sur le Smic lui-même.

La prime d'activité, un levier central

Lorsque Emmanuel Macron met en avant une "augmentation de la rémunération au Smic" majeure, le réflexe premier consiste à observer les hausses successives du Smic au cours des années. Pourtant, en y regardant de plus près, on constate que le gouvernement n'a décidé d'aucun coup de pouce spécifique depuis le début du quinquennat. Le dernier en date remonte en effet à 2012, après l'arrivée à l'Élysée de François Hollande. Quid des hausses successives enregistrées ces dernières années ? Si entre 2017 et 2021, le Smic a progressé de 74.31 euros bruts mensuels, il s'agit en fait d'augmentations automatiques. À l'instar de celles enregistrées au 1er janvier notamment, et qui se voient ajustées en fonction de l'inflation. Il en va de même pour celle qui interviendra au 1er octobre : le site "Service Public" rappelle que "le Code du travail prévoit une revalorisation automatique du Smic en cours d'année lorsque l'indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 % par rapport à l'indice pris en compte lors de l'établissement du dernier montant du Smic. Il est alors augmenté automatiquement dans les mêmes proportions." Lorsque l'on écoute attentivement le discours du chef de l'État, on note qu'il évoque en fait d'autres leviers d'action. Et de citer "un investissement de l'État sur les bas salaires" par le biais de "la prime d'activité", ainsi que par des "allègements de charges" ou d'autres dispositifs. De quoi aboutir à une augmentation, "mais qui n'a pas été payée par les employeurs", a insisté Emmanuel Macron.

Sollicité par LCI, l'Élysée n'a pour l'heure pas livré le détail de ses calculs. Difficile donc de vérifier la précision des 170 euros évoqués durant le discours. Quoi qu'il en soit, il s'agit uniquement d'un montant moyen, en raison notamment des spécificités de la prime d'activité. Venue remplacer le RSA activité, elle s'adresse directement aux travailleurs pauvres et se voit versée sous conditions de ressources. Versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA), cette prime concerne un peu moins de 6 millions de Français. Au cours du quinquennat, le gouvernement a décidé de plusieurs hausses de la prime d'activité. La plus notable, actée suite à la mobilisation des Gilets jaunes, avait abouti à une hausse pouvant aller jusqu'à 90 euros mensuels. Toutefois, la hausse est variable d'un salarié à l'autre : le montant de la prime dépend en effet de multiples critères comme l'octroi ou non d'aides au logement. Le fait d'être en couple peut également changer la donne, si bien que dans certains cas de figure, des salariés au Smic peuvent se voir déclarés inéligibles. Si la prime d'activité est vantée par Emmanuel Macron et qu'elle a été augmentée nettement au cours des 4 dernières années, il faut souligner qu'elle ne se traduit pas de manière identique à long terme pour les salariés. En effet, si ces derniers bénéficient de ressources supplémentaires et donc d'un pouvoir d'achat en hausse, ils ne bénéficient pas des mêmes avantages qu'en cas de hausse du Smic. N'étant pas soumise aux cotisations sociales, la prime d'activité n'est, par exemple, pas prise en compte dans le calcul de la retraite.

Des dispositifs qui se cumulent

S'il est difficile de réaliser un calcul global, cela s'explique en grande partie par la multiplicité des dispositifs, dont certains se cumulent. Si bien que d'un salarié à l'autre, en fonction des ressources et aides perçues par chacun, l'impact des mesures gouvernementales varie. Au cours du quinquennat, des millions de ménages ont pu bénéficier d'une mesure phare : la suppression de la taxe d'habitation. On peut également mentionner la revalorisation du chèque énergie, annoncée ces derniers jours. En pratique, les quelque 5,8 millions de ménages qui ont reçu ce chèque en avril seront bénéficiaire d'un second chèque cette année, versé en décembre. Son montant ne sera pas modulé et s'établira à 100 euros. De quoi aider des ménages en difficultés, en leur permettant de faciliter le paiement de certaines factures. Gaz et électricité sont bien sûr concernés, mais aussi les travaux de rénovation énergétique. Pour tenter d'évaluer le pouvoir d'achat des personnes au Smic, il ne suffit pas de se baser sur la hausse des prix. Celle-ci s'accompagne en effet généralement d'une hausse parallèle des salaires. Afin de disposer d'éléments de comparaison objectifs entre les époques, les indicateurs de l'Insee se révèlent précieux. Ils montrent que pour les salariés au Smic (environ 14% des salariés aujourd'hui), les salaires ont progressé plus rapidement que les prix.

Intéressant, ce tableau ne suffit traduit toutefois pas à lui tout seul l'évolution du pouvoir d'achat des ménages au Smic. Si le montant du salaire minimum a évolué de manière "assez satisfaisante", comme l'indique à LCI l'économiste de l'OFCE Henri Sterdyniak, il faut aussi noter que "ce qui affecte en bonne partie les smicards, ce sont les hausses des dépenses dites contraintes". Et de citer l'énergie ou les abonnements, pour le téléphone, Internet ou à d'autres services. L'évolution du coût de la vie, par ailleurs, ne pèse pas de la même manière sur tous les salariés au Smic. En matière de logement, "les locataires sont moins concernés, mais la situation se complique pour les accédants à la propriété".

