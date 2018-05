SNCF : bientôt la fin des petites lignes ?

Les petites lignes vont-elles fermer ? Certaines gares ne voient passer que quatre trains par jour. C'est le cas notamment entre Abbeville, dans la Somme et Le Tréport, en Seine-Maritime. La liaison devra s'arrêter à la fin de ce mois de mai, au grand désespoir de centaines d'habitués.



