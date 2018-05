Grève SNCF : ce que les cheminots vont faire de leur cagnotte de plus d'1M d'euros

La barre du million d'euros a été franchie ce vendredi vers 12h. Le 23 mars dernier était lancée une cagnotte en soutien aux cheminots grévistes, sur la plateforme Leetchi. Elle totalise désormais plus de 1 millions d'euros et le compteur continue de gonfler. Les cheminots avaient, dès jeudi, fêté cette somme de 1 million d'euros avec un chèque géant. "Il y a plus de 26 00 donneurs. Plus de 6000 témoignages de soutien", détaille Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminot sur LCI.





Organisée par le sociologue Jean-Marc Salmon, cette cagnotte peut aussi compter sur les soutiens d'autres personnalités, comme le philosophe Etienne Balibar, les écrivaines Annie Ernaux et Geneviève Brisac ou encore le romancier Didier Daeninckx. Depuis son lancement, des milliers d'anonymes leur ont emboîté le pas.