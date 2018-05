Moi, cheminot en grève (Ep. 5) : "Pour l'instant, je ne pense pas trop à la cagnotte"

Wladmir ne compte pas faire de demande pour l'instant. "On va voir le mois de mai, pour l'instant je n'y pense pas trop", dit-il. "Je préfère faire des actions pour alimenter notre propre caisse locale". Cette dernière, qui concerne les cheminots de la zone de Trappes et Rambouillet, atteint déjà 3.000 euros. "Dimanche, on a fait une opération 'péage gratuit' à Saint-Arnoult pour la remplir", raconte-t-il.





Les modalités de redistribution de cette caisse de grève locale se décidera prochainement en AG, indique le conducteur de train. En 2016, se remémore-t-il, "on avait décidé de ne pas payer les trois premiers jours de grève". Il précise aussi que "ce n'est pas une cagnotte pour les syndicalistes mais pour les grévistes" et qu'elle est gérée "par trois personnes, dont une non syndiquée".