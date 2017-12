SNCF : Guillaume Pepy met son mandat "à la disposition du gouvernement"

La SNCF est particulièrement sous pression ce dernier week-end de 2017. Plus d'un million de personnes sont attendues dans les gares. Après les récentes pannes et retards dans les gares parisiennes, l'entreprise publique est devenue la cible de toutes les critiques. Son PDG, Guillaume Pépy, convoqué le 8 janvier 2018 par la ministre des Transports Élisabeth Borne, a affirmé ce vendredi dans Le Parisien que son "mandat est à la disposition du gouvernement".



