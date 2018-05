SNCF : l'exaspération des usagers face à la mobilisation des grévistes

La SNCF a entamé ce lundi 14 mai son 18ème jour de grève. Les syndicats avaient appelé à une journée sans cheminots et sans trains. Effectivement, le taux de grévistes a augmenté à 27,58 %, et à 74 % chez les conducteurs. L'exaspération des clients de la compagnie ferroviaire a également augmenté face à la situation. Partout en Île-de-France, seulement un train de banlieue sur trois a été programmé. Du coup, les quais ont été bondés et les rames étaient pleines. D'où l'agacement des voyageurs à l'arrivée.



