SNCF : la gare Montparnasse paralysée

Ce vendredi 27 juillet, le trafic à l'arrivée et au départ de la gare Montparnasse a été interrompu. En cause, un incendie a coupé l'alimentation des stations électriques. Le feu, dont l'origine reste inconnue, s'est notamment déclaré à Issy-les-Moulineaux. Des milliers de voyageurs, qui avaient prévu de partir en vacances, ont donc dû rester à quai pendant plusieurs heures sous des températures caniculaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.