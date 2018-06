SNCF : la grève a été maintenue malgré le bac

On est à la 32ème journée de grève à la SNCF. Malgré le bac, les syndicats ont maintenu leur mot d'ordre, à part la CFDT. Face à cela, les candidats ont décidé d'arriver aux centres d'examen bien avant l'heure prévue. Si d'autres ont opté pour le bus, quelques-uns ont tout de même risqué de prendre le train. Les parents ont choisi d'éviter les bouchons en partant très tôt ou en faisant du covoiturage. Quant à la compagnie ferroviaire, elle a mis en place un dispositif spécifique pour pallier tout risque.



