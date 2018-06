SNCF : la grève "perlée" était-elle la bonne méthode ? Les syndicats à l'heure du bilan

Ce mouvement inédit - basé sur 18 avis de grève distincts avec des motifs très différents - se distingue des grèves continues et reconductibles habituelles. Avec ses avantages, et ses inconvénients. Pour Rémi Aufrère-Privel, secrétaire général adjoint de la CFDT, "c’était certainement la meilleure méthode par rapport au calendrier du gouvernement, qui nous a contraints à un mouvement long". En effet, pour suivre le parcours législatif de la loi, qui se prolongeait sur plusieurs mois, c’était pour son syndicat "la formule la plus innovante et intéressante pour éviter de faire trop perdre d’argent aux cheminots". "Plutôt optimiste, il conclut "évidemment, nous n’avons pas tout gagné, mais nous n’avons pas tout perdu, le mode d’action a été constructif".





En revanche, pour Fabien Dumas, secrétaire fédéral SUD-Rail contacté par LCI, ce format "a dépossédé les cheminots de leur grève". Selon SUD-Rail, le problème de cette "grève annoncée deux mois à l’avance" est que "les cheminots n’ont plus besoin de venir en assemblée générale pour connaître les dates, alors ils n’échangent plus" ce qui explique en partie l'essoufflement du mouvement. "Une grève est puissante quand elle impacte sur l’économie, sur le pouvoir de production", ajoute-t-il. "Donc l’autre inconvénient majeur du calendrier annoncé, c’est qu’il permet à la direction et aux usagers de prendre leurs dispositions. En étant prévisibles, on perd l’impact de grève". En conclusion, "ce mouvement a trouvé ces limites, on a perdu beaucoup d’argent, et on nous a imposé la loi".





Le plus récent échec de cette grève est néanmoins l’éclatement du front syndical. S’ils ont commencé la mobilisation en étant soudés, les syndicats forment désormais deux camps distincts. L’UNSA ferroviaire et la CFDT cheminots veulent en rester là, au moins pour les vacances, pour se concentrer sur les combats en interne qui les attendent à la rentrée. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, avait déclaré dès mercredi dernier qu'il ne souhaitait pas poursuivre la grève en juillet et août, car continuer serait inefficace et ne donnerait pas, selon lui, "une bonne image du syndicalisme".





La CGT et SUD-Rail en revanche, veulent continuer et appellent à la grève les vendredi 6 et samedi 7 juillet - au tout début des vacances scolaires - et n'excluent pas d'autres dates de grève en juillet et août. Fabien Dumas soutient que "ce n’est pas parce que le parcours législatif est terminé que la loi est bonne. On demandait le retrait du projet de réforme, désormais, on veut l'abrogation de la loi."