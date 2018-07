SNCF : 4 TGV sur 5 et 2 Intercités sur 3 pour le grand départ en vacances

Si la mobilisation s’est effritée à travers les semaines, la CGT-Cheminots et Sud-Rail veulent poursuivre le mouvement, chacun avec un objectif particulier. SUD-Rail demande l’abrogation totale de la réforme ferroviaire. Le syndicat est clair. Son objectif : est et doit rester celui-là : obliger ce gouvernement à retirer cette loi".





De son côté, si la CGT aimerait aussi voir cette loi disparaître, elle veut surtout peser sur les futures négociations sociales à la SNCF. Le calendrier des prochaines discussions n’est toutefois pas encore connu. Et s’il est trop tard pour retoquer la réforme, le syndicat compte tout de même obtenir plus de droits sociaux. "Il n’est pas question d’abandonner le combat (…) car toute la loi n’est pas écrite, et nous devons peser sur les textes à venir", peut-on lire sur leur site. Selon eux, la grève doit aussi servir à élargir le cercle des revendications. Ils veulent obtenir plus de droits et notamment "stopper la spirale des baisses d'effectifs", "améliorer" les conditions de travail et "obtenir des augmentations générales des salaires".