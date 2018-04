SNCF : le bilan d'un usager après un mois de grève

La grève à la SNCF a chamboulé la routine des usagers. Depuis le début des manifestations, les quatre millions et demi de voyageurs qui utilisent le train comme moyen de locomotion au quotidien ont dû adopter de nouvelles habitudes. Parmi eux, Guillaume, qui a dû se mettre au covoiturage. Il est contraint de modifier ses horaires de travail pour se plier à ceux de son chauffeur duquel il est tributaire. Cela fait un mois que la grève perdure et Guillaume, comme beaucoup d'autres, espère que celle-ci se termine.



