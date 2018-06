SNCF : le calendrier de la grève perlée, jusqu'aux 6 et 7 juillet... et peut-être au-delà

Et des perturbations pourraient bien se poursuivre au-delà, pendant les vacances d'été de juillet et août. La CGT cheminots et Sud-Rail ont confirmé leur volonté de poursuivre le mouvement de grève contre la réforme de la SNCF au-delà du 28 juin et appelé à des arrêts de travail les 6 et 7 juillet. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, n’exclut d’ailleurs pas un,retour de la CFDT et de l'Unsa dans le mouvement en septembre.