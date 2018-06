SNCF : le calendrier de la grève perlée, jusqu'aux 27 et 28 juin et avant les vacances d'été

Et des perturbations pourraient bien se poursuivre au-delà, pendant les vacances d'été de juillet et août, car la CGT a annoncé son intention de poursuivre le mouvement, d'une autre manière. "Les dates seront dévoilées au fur et à mesure, en fonction de l'avancée ou non des négociations", selon le secrétaire général de la CGT Cheminots, Laurent Brun. Qui déconseille d'ores et déjà de prendre le train les 6 et 7 juillet. Des dates auxquelles a agréé Sud Rail, dans un communiqué diffusé mardi 26 juin.