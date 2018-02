SNCF : "Le rapport Spinetta touche au statut des cheminots, mais aussi à la culture ferroviaire"

LCI : Pourquoi les agents des chemins de fer ont-ils été dotés d'un statut particulier, il y a plus d'un siècle ?

Michel Pigenet : La première loi statutaire remonte à 1909. Elle découlait d'une logique patronale visant à fixer le personnel et à gagner sa fidélité. Cette loi harmonisait les systèmes paternalistes des compagnies ferroviaires privées de l'époque, dont Paris-Orléans. L'Etat estimait qu'à partir du moment où il accordait des concessions, il avait son mot à dire. Ce statut, qui accordait déjà des avantages, a été complété par une loi en 1920, puis une autre en 1938, année de création de la SNCF. Avec ce statut, on essayait de forger un esprit inspiré du système militaire. On considérait le ferroviaire comme un domaine stratégique qui impliquait une responsabilité considérable. On a ainsi donné son homogénéité à la culture cheminote. Cela n'était pas évident puisqu'une centaine de métiers différents cohabitaient.

LCI : Les syndicats soutenaient-ils ce statut ?

Michel Pigenet : Ils ont été longtemps opposés à cet avantage octroyé par l'Etat. La CGT, qui se méfiait de tout ce qui était figé, l'assimilait à une convention collective. Mais à partir de l'entre-deux guerres, la culture syndicale s'est coulée dans ce système et a appris à l'utiliser. Le statut est devenu un outil de combat après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est créé une culture cheminote très forte qui recouvre en partie la notion de service public, même si cela s'accompagne aussi d'un corporatisme.

LCI : Le statut des cheminots a-t-il été réformé avant la tentative d'Alain Juppé en 1995 ?

Michel Pigenet : La modernisation de la SNCF après la Seconde Guerre mondiale a nécessité de mobiliser toute la profession. Dans un contexte où l'emploi public était moins bien rémunéré que l'emploi privé, personne n'a cherché à le remettre en cause. Il y a eu en revanche des projets de transformation autour du principal point d'achoppement, les retraites. Le gouvernement a tenté de remettre en cause l'âge de départ à la retraite par un décret-loi de 1953. Les trains se sont alors arrêtés en plein mois d'août, et cette tentative a échoué. La leçon a été retenue du côté des pouvoirs publics, et aucune proposition de modification importante n'est intervenue avant 1995. Après l'échec du gouvernement Juppé à réformer le régime spécial des retraites, les gouvernements successifs ont à nouveau louvoyé jusqu'à la réforme de 2008.

LCI : Le rapport Spinetta veut aujourd'hui mettre fin à l'embauche "au statut" des agents SNCF. Quel est le sens de cette proposition ?

Michel Pigenet : Ce rapport tape fort. Il touche au statut, mais aussi à la culture ferroviaire française. D'une certaine façon, par sa franchise un peu brutale, il lie à juste titre la question du statut à celle du service public. Cela est évidemment lié à la mise en concurrence dans le secteur des transports.

LCI : Le rapport met donc en application le projet européen de libéralisation des transports...

Michel Pigenet : Quand on a du mal à expliquer une politique en France, on dit que c'est une contrainte européenne. Lorsque le débat sur la libéralisation des transports s'est tenu à Bruxelles, il n'y a pas vraiment eu de discussion en France. Aussi ne faut-il pas s'étonner que cela se produise aujourd'hui. D'un autre côté, on voit que cette libéralisation pose de nombreuses questions. La SNCF est née de la difficulté des compagnies privées à gérer un système complexe. Or ce système n'est pas moins complexe aujourd'hui. Au Royaume Uni, d'ailleurs, on débat au Parlement sur la façon de redonner la main à la puissance publique dans le secteur. Ce n'est pas si simple.

LCI : La CGT appelle à une mobilisation le 22 mars. Les cheminots ont-ils autant de marge d'action qu'autrefois ?

Michel Pigenet : Il est difficile de répondre à cette question. Pour le moment, les syndicats, y compris l'Unsa, majoritaire chez les conducteurs, sont hostiles à ces projets. Toutefois, on voit bien qu'il y a une prudence de leur part. Le mouvement syndical n'a pas le vent en poupe. A ce titre, le rapport Spinetta est habile. La réforme est politiquement audible dans l'opinion. Le statut, aujourd'hui, fait "privilège". Et ce même si cela ne tient pas forcément sur le plan historique, car ce que l'on appelle les "régimes spéciaux" ont été en réalité des régimes pionniers pour l'ensemble des salariés.