SNCF : le trafic ferroviaire perturbé par les intempéries

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les intempéries ont causé un glissement de terrain. Ce dernier a notamment touché la ligne SNCF entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry qui va rester coupée pour plusieurs mois. En Île-de-France, une panne de signalisation a perturbé la circulation dans la matinée de ce mercredi 13 juin à la gare Saint-Lazare. Autant de désagréments qui se rajoutent à l'interminable grève des cheminots.



