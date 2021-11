SNCF : les bagages oubliés, principaux coupables des retards

Dans toutes les gares de France, résonnent de plus en plus fréquemment les messages préenregistrés appelant les voyageurs à ne pas se séparer de leurs bagages, ou à "signaler tout colis ou bagage qui paraîtrait abandonné". Pour les voyageurs rencontrés par une équipe de TF1, qu'on peut voir dans le reportage en tête d'article, ce matraquage est justifié. "Ça nous fait réagir", reconnaît l'un d'eux, "parce qu’on se rend compte de la panique que ça peut générer". Tandis qu'une jeune femme, qui se sait "étourdie", estime que "ça [lui] fait un petit rappel en plus… donc oui, c’est bien !".

Mais visiblement, ça ne suffit pas. Ainsi que le directeur de Voyages SNCF l'a expliqué au journal spécialisé Ville, Rail et Transports, "le nombre de procédures pour bagages délaissés" a littéralement explosé. "Il a été multiplié par trois depuis 2018", détaille Alain Krakovitch : "Nous comptons désormais 30 à 40 gros incidents par semaine, dont certains peuvent occasionner jusqu'à 15.000 minutes de retard". Car les incidents nécessitent une procédure longue : bouclage du périmètre, intervention d'une brigade cynophile, et éventuellement d'une équipe de démineurs. Si une gare majeure doit être évacuée, l'impact sur le trafic est considérable, comme on l'a vu récemment à la gare du Nord. Depuis le début de 2021, 9000 trains ont été retardés sur l'ensemble du réseau, à cause d'un colis abandonné, et 1000 autres ont été supprimés.