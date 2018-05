SNCF : les grévistes ont-ils perdu la bataille de l'opinion ?

C'est une question qui s'est posée dès le premier jour de la grève à la SNCF, le 3 avril 2018. Les grévistes allaient-ils être soutenus, et le gouvernement serait-il tenu pour responsable des milliers de trains annulés ? Au fil des jours, les quatre millions de voyageurs quotidiens sont davantage exaspérés que compréhensifs. Après un mois et demi de grève, les cheminots n'ont pas fait basculer l'opinion.



