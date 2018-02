SNCF : ce qu'il faut savoir du statut des cheminots, que le rapport Spinetta veut supprimer

La carrière à la SNCF ouvre droit à un régime spécial de retraite dont Emmanuel Macron souhaite la disparition, au profit d'un rattachement à un "régime universel". Ce régime, qui comptait plus de 152.000 cotisants en 2015, est considéré comme plus avantageux que le régime général des salariés. L'âge de départ à la retraite, de 62 ans dans le régime général, est entre 55 et 57 ans pour un agent "sédentaire" et de 52 à 57 ans pour un agent conducteur. Le calcul de la pension est également plus favorable : la pension à taux plein est fixée à 75% du salaire des six derniers mois, contre les 25 meilleures années dans le secteur privé.





Les cheminots touchaient en moyenne en 2013 une pension mensuelle brute de 1.940 euros, supérieure à la retraite moyenne des salariés du privé au régime général ayant eu des carrières complètes (1.760 euros). Leur pension avoisine celle des fonctionnaires d'Etat (2.015 euros) mais est inférieure à celles d'autres régimes spéciaux (2.230 euros pour les retraités de la RATP). La pension est majorée de 10% si l'on a élevé trois enfants, puis de 5% par enfant à partir du quatrième. La pension de réversion à l'ayant-droit en cas de décès est de 50% du montant de la pension.





Ce régime spécial a toutefois déjà été modifié. La réforme des retraites de 2008 a entériné une hausse de la durée de cotisation, de 37.5 à 41.5 années à partir de 2017. Le mécanisme de décote (départ anticipé) et de surcote a également évolué dans le sens d'un rapprochement avec le régime général, même s'il reste plus favorable. Enfin, le taux de cotisation a également évolué. Alors qu'il est de 8.52% de leur rémunération en 2017, il va passer progressivement à 10.95% en 2026.