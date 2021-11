SNCF : nouveau format pour les billets de train, qui abandonnent le carton et se dotent d'un QR code

Et comme l'indique Le Parisien, ces nouveaux tickets de train ne représentent que 5% des achats, les trains en région comme les TER et les Transiliens n'étant pas encore inclus dans cette offre. Ce qui signifie que les billets cartonnés ne disparaitront pas totalement et seront encore disponibles aux guichets ayant des agents de la SNCF. Mais la majorité des voyageurs disposent déjà aujourd'hui de billets dématérialisés, achetés directement en ligne et à présenter depuis leur téléphone aux contrôleurs. Une solution qui ne nécessite plus de papier du tout.