SNCF : peut-on fermer les petites lignes ?

L'ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a remis ce jeudi 15 février au Premier ministre, Édouard Philippe, un rapport choc et très attendu. Celui-ci contient une quarantaine de propositions visant à refonder le modèle ferroviaire français. La fermeture des petites lignes déficitaires est l'une des mesures évoquées.



