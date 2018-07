SNCF : pourquoi un retour à la normale si tardif ?

Le président de la RTE a annoncé le retour de l'alimentation du réseau ferroviaire de la gare Montparnasse ce lundi 30 juillet. Cependant, 115 trains ont été supprimés, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, comment expliquer cela ? Selon la SNCF, certains trains doivent passer par la maintenance. La situation devrait être quasiment normale le vendredi 3 août.



