Nouvelle panne à la gare Saint-Lazare : le trafic a repris

La circulation, qui avait été rétablie vers 11h, a de nouveau été coupée une demi-heure plus tard. "Ça a de nouveau sauté", nous explique la SNCF. Mais selon le groupe, le rétablissement de la situation n'était "qu'une affaire de minutes". Finalement, la panne a été réparée à 11h50 et les trains ont pu repartir dès 12h15. Sur les quais, les voyageurs étaient excédés par ce nouveau bug. Selon le groupe, ils ont été 2500 usagers à être concernés par ce problème, avec des retards s'échelonnant entre 30 minutes et 2h30.