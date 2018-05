SNCF : un document ministériel ouvrant la porte à une privatisation inquiète les syndicats

La neuvième séquence de grève amorcée ce dimanche, et qui s'étalera également lundi 14 mai avec une très forte mobilisation à la clé, a été marquée par l'apparition d'un nouvel élément troublant pour les cheminots. En effet, ce dimanche, Le Parisien a révélé l'existence d'une note de travail interne ouvrant "une brèche pour une possible privatisation de l’entreprise". Celle-ci, qui émane d'une réunion de travail s'étant déroulée le 4 mai dernier "entre des cadres de la compagnie et le cabinet du ministère des Transports" mentionne notamment une demande de la compagnie ferroviaire faite au gouvernement qui consiste à "limiter l’incessibilité des titres de l’entreprise publique à la seule holding".





Dans son organisation, la SNCF est constituée de trois branches : l'Epic de la SNCF (établissement public, industriel et commercial), à savoir la holding, dont la dette est garantie par l'Etat ; SNCF mobilité, qui gère le transport des voyageurs ; et SNCF réseau, qui gère les infrastructures du groupe. Ce sont ces deux dernières dont le document laisse entrevoir le passage sous pavillon privé.





Joint par le quotidien francilien, Fabien Villedieu, délégué syndicat de SUD Rail, s'insurge contre ce qui serait une rotation à 180 degrés sur le sujet : "Si seule la holding est protégée, rien n’empêchera la direction de céder ou d’ouvrir le capital de SNCF Mobilités ou de SNCF Réseau. [...] Concrètement, cette demande ouvre la voie à une privatisation de l’entreprise publique alors que depuis des semaines le gouvernement et la direction nous répètent en chœur que cette réforme ferroviaire n’est pas la privatisation de la SNCF." D'autres responsables syndicaux ont également fait part de leur indignation au Parisien : "Je tombe de l’armoire. Cette possibilité était l’une de nos craintes. Mais comme nous avons eu quelques garanties, nous pensions qu’elle était écartée."