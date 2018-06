SNCF : un jeune homme en fauteuil roulant se bat pour voyager dans la dignité

Un jeune homme en fauteuil roulant a attaqué la SNCF en justice. Cet étudiant toulousain estime que la compagnie ferroviaire l'a obligé à voyager dans des conditions indignes d'un être humain. Coincé entre les sièges, il ne trouve pas sa place à bord des trains. Pour améliorer la situation, la SNCF a mis sur les rails de nouveaux trains plus adéquats aux personnes en fauteuil roulant.



