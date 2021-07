SNCF : un ouvrier tué par un éboulement, le trafic interrompu entre Montparnasse et le sud-ouest

En tout, 70 TGV seraient concernés par les retards et la SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur voyage. Car la compagnie ferroviaire nous a confirmé des retards très importants et des trains détournés.

Gare Montparnasse, où TF1 s'est rendu dimanche soir, les écrans affichaient des retards jusqu'à 3 heures pour les trains le grand Ouest. Depuis la SNCF a annoncé l'arrêt des liaisons entre Paris et le Sud-Ouest. Sur place, les voyageurs avaient pris leur mal en patience. "C'est mal embarqué pour ce soir", admettait l'un d'eux. Un autre nous assurait avoir "prévu de passer un peu de temps là, vu qu'ils annoncent qu'on part dans deux heures".

Pour certain, l'option de reporter le voyage prévu s'annonce compliquée. "On a besoin de rentrer à la maison, on a des choses de prévues derrière et on part demain. Il faut absolument qu'on rentre", nous explique une femme. Une autre nous confie son "inquiétude". "Je pars demain matin à 8h. (...) Malheureusement il faut attendre", poursuit-elle.